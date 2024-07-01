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Опонент Орбана висміяв його заяву про «коаліцію патріотів» у Європарламенті
08:47 01.07.2024 |
Фактичний лідер угорської опозиційної партії TIZSA Петер Мадяр, чия політсила посіла друге місце на євровиборах в Угорщині, висміяв заяву прем'єра Віктора Орбана про створення нової правої коаліції в Європарламенті.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Facebook.
Мадяр звернув увагу, що Орбан оголосив про створення нового альянсу партій у Європарламенті "після того, як усі європейські політичні групи відхилили заявку "Фідес".
"Що об'єднує "патріотів"? Нібито боротьба з нелегальною міграцією. Чи розповідав Віктор Орбан своїм новим союзникам про звільнення 2000 торговців людьми, про переселенські облігації (програма, яка дозволяє отримати посвідку на проживання в Угорщині в обмін на купівлю урядових облігацій. - Ред.) та імпорт десятків тисяч економічних мігрантів?" - іронічно спитав він.
На думку угорського опозиціонера, рішення Орбана - "це коли тебе не запрошують до жодного клубу, тому ображаєшся, а коли створюєш свій - одразу ж заявляєш, що твій - справжній, твій - найбільший, твій - єдиний".
Як повідомлялось, Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль у неділю оголосили про створення нового правого альянсу в Європарламенті.
Перед тим "Фідес" тривалий час вів переговори про приєднання до м'яких євроскептиків із групи "Європейських консерваторів та реформістів", яких очолює прем'єрка Італії Джорджія Мелоні.
Фракції Європарламенту повинні оголосити свої назви та склад до 15 липня, в них має бути не менш як 23 парламентарі від мінімум семи країн Євросоюзу. Таким чином, альянс Орбана, Бабіша та Кікля ще повинен заручитись підтримкою з боку європарламентарів мінімум чотирьох країн ЄС.
"Фідес", ANO та Австрійська партія свободи виступають проти допомоги Україні та за "мирні переговори" з Росією.
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