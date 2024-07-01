Орбан, Кікль і Бабіш заявили про створення альянсу в ЄП

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у неділю, 30 червня, оголосив про створення альянсу з популістськими партіями Австрії та Чехії під назвою "Патріоти за Європу" для формування нової ультраправої групи в Європарламенті.

До групи "Патріоти за Європу" увійдуть євродепутати партії Орбана "Фідес", Австрійської партії свободи (АПС), яку очолює Герберт Кікль (Herbert Kickl), і чеської "Акції незадоволених громадян", широко відомої як ANO ("Так"), на чолі з експрем'єром Чехії Андреєм Бабішем.

За словами Орбана, незабаром фракція має поповнитися новими членами і стати "найбільшою групою правих сил в Європі". "Сьогодні історичний день, тому що ми вступаємо в нову еру європейської політики", - заявив Кікль на спільному з Орбаном та Бабішем брифінгу у Відні. Він порівняв новий альянс з "ракетою-носієм", що має взяти на борт інші європейські партії.

Фракції Європарламенту повинні оголосити свої назви та склад до 15 липня, в них має бути не менш як 23 парламентарі від щонайменше семи країн Євросоюзу. Таким чином, альянс Орбана, Бабіша та Кікля ще повинен заручитись підтримкою з боку європарламентарів мінімум чотирьох країн ЄС.

До 2021 року угорська "Фідес" входила до правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП). Відтоді партія Орбана не входила до жодної офіційної політичної групи. Натомість депутати від АПС до цього перебували у складі ультраправої групи "Ідентичність і демократія" (ІД). Інші партії з правого табору, такі як ультраправа партія "Брати Італії" глави італійського уряду Джорджи Мелоні, об'єднані в групу "Європейські консерватори і реформісти" (ЄКР).

З 1 липня Угорщина перебирає на себе піврічне головування в Європейському Союзі на ротаційній основі. Гаслом свого головування Орбан обрав "Зробимо Європу знову великою" - за аналогією з гаслом колишнього президента США Дональда Трампа "Зробимо Америку знову великою", нагадує AFP.