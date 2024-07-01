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АНАЛІТИКА

Банк міжнародних розрахунків попереджає про ризики похитнути фінансові ринки через вибори по світу

 

Банк міжнародних розрахунків (БМР), якого називають "центральним банком центральних банків", попередив, що зростання рівня державного боргу на тлі низки важливих виборів цього року може похитнути світові фінансові ринки.

Про це повідомляє Reuters.

БМР заявив, що світова економіка зараз знаходиться на шляху до "плавної посадки", в якій багато економістів сумнівалися, коли відсоткові ставки різко зросли, але у Банку міжнародних розрахунків сказали, що особливо політики повинні бути обережними.

Глобальний державний борг вже знаходиться на рекордному рівні, а вибори, починаючи від президентських виборів у США в листопаді, нещодавніх виборів у Мексиці та Південній Африці і закінчуючи голосуванням у Франції та Великобританії наступного тижня, несуть у собі ризик.

Генеральний директор БМР Агустін Карстенс заявив, що, оскільки процентні ставки не збираються повертатися до наднизьких рівнів, а тиск на витрати з боку старіючого населення, зміни клімату та відновлення обороноздатності, плани економічного стимулювання та загальне зростання протекціонізму можуть вивести з рівноваги чутливі ринки.
За матеріалами: Економічна правда
 

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