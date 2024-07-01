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АНАЛІТИКА

Ультраправі перемагають у першому турі парламентських виборів у Франції

 

Правопопулістське "Національне об'єднання" та їхні соратники набрали найбільше голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня, зі значним відривом від пропрезидентського блоку.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", такі дані повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Понад 10,6 млн французьких виборців підтримали кандидатів від "Національного об'єєднання" та їхніх соратників, що забезпечило їм першість із 33,14%. З цим результатом партія, порівняно з попередніми виборами до парламенту, збільшила результат у 2,5 разів. Втім, якщо не враховувати кандидатів-соратників, "Нацоб'єднання" саме по собі отримало 29,24%.

Другими з результатом 27,99% прийшов блок лівих сил "Новий народний фронт", за них проголосували майже 9 мільйонів виборців. Це суттєво більше, аніж 5,8 млн за альянс Nupes на виборах 2022 року.

Пропрезидентський блок разом отримує 20,04%.

Праві "Республіканці" отримали лише 6,57% голосів, а разом з іншими правими кандидатами - 10,23%.

У Франції діє мажоритарна виборча система, згідно з якою кандидат перемагає лише в разі отримання абсолютної більшості голосів.

Там, де цього не сталося, відбувається другий тур, він призначений на 7 липня. У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців. Перемагає той, хто набере найбільше голосів.

Оприлюднені ще увечері результати екзитполів показали дуже схожі результати. Явка на цих виборах досягла рекордного показника 69%.
Ключові теги: Франція
 

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