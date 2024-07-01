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АНАЛІТИКА

Вибори президента Ірану: переможця визначить другий тур

 

У другий тур президентських виборів в Ірані виходять колишній міністр охорони здоров'я Масуд Пезешкіан, який вважається кандидатом-реформатором, та прихильник жорсткої лінії, колишній учасник ядерних переговорів від Ірану Саїд Джалілі. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ країни вранці у суботу, 29 червня.

Як оголосив речник виборчої комісії, у першому турі Пезешкіана підтримали 42,5 відсотка виборців, а Джалілі - 38,7 відсотка. Другий тур голосування запланований на 5 липня.

Чинний спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф посів третє місце з близько 13,8 відсотка голосів. Ісламський священнослужитель Мостафа Пурмохаммаді отримав менше одного відсотка.

Проведення позачергових виборів в Ірані зумовлено загибеллю в авіакатастрофі попереднього президента Ебрагіма Раїсі, яка сталася 19 травня. Рада вартових конституції Ірану з-поміж 80 кандидатів затвердила лише шістьох для участі у виборах.

З-поміж інших у праві балотуватися відмовили колишньому президенту Ірану Махмуду Ахмадінеджаду, колишньому спікеру парламенту Алі Ларіджану та Мохаммеду Мохберу, який виконує функції президента після загибелі Раїсі.

Президент є другою за значенням і впливом політичною фігурою в Ірані, він підпорядкований релігійному лідеру країни - аятолі Алі Хаменеї. Право голосу на виборах мають понад 61 мільйон іранців старше 18 років, з них близько 18 мільйонів - у віці від 18 до 30 років.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Іран
 

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