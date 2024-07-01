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Дипломатичний прийом нa честь Дня державності Словенії відбувся в Києві
09:34 01.07.2024 |
Посольство Республіки Словенія в Україні провело у понеділок, 24 червня, урочистий прийом на честь одного з найважливіших свят країни - Дня державності, яке відзначається щорічно 25 червня на згадку про проголошення незалежності країни від Югославії у 1991 році.
Як повідомляють у Посольстві, серед гостей заходу були присутні представники дипломатичних місій іноземних держав, акредитованих в Україні, українські державні діячі, члени словенської громади.
Надзвичайний і повноважний посол Словенії в Україні Матея Превольшек виступила з вітальною промовою, подякувавши усім присутнім за прояв уваги до цього важливого дня і підкреслила, що між Україною і Словенією багато спільного.
"Крихітна за територією і за населенням Словенія на перший погляд може здаватися не схожою з Україною, хіба що трохи мовами. Якщо ми підемо далі першого враження та ідеологічних, культурних чи географічних здивувань того чи іншого роду, ми легко зможемо розпізнати схожість і, якщо можна так висловитися, сестринство між нашими двома країнами", - сказала вона.
Посол відзначила, що на тлі зміни балансу сил у 1980-х роках жителі Словенії прийняли рішення за незалежність і початок нових відносин зі своїми сусідами, іншими європейськими країнами та світом.
"Це було непросто, ми зазнали нападу та бомбардування. Нашим військовим та дипломатам вдалося обмежити агресію до 10 днів. Особливо важливою була підтримка, яку ми отримували", - підкреслила Превольшек.
Голова дипломатичної місії запевнила, що Словенія послідовно підтримує Україну та її хоробрий народ у боротьбі з російською агресією, та є незмінним другом та партнером України.
"Святкування незалежності Словенії - це час повторити наше зобов'язання допомогти Україні не лише захищатися, але й взяти на себе зобов'язання щодо світлого майбутнього в сім'ї ЄС і НАТО", - підсумувала дипломат.
27 червня свій візит до Києва планує президент Словенії Наташа Пірц Мусар. Під час візиту вона підпише двосторонню угоду про безпеку з Україною.
11 грудня 1991 року Скупщина Словенії визнала державну незалежність України. Того ж дня Україна однією з перших європейських країн визнала державну незалежність Республіки Словенії. 10 березня 1992 року між Україною та Словенією було підписано Угоду про встановлення дипломатичних відносин. Посольство Словенії в Києві було засновано у квітні 2004 року.
Більше фото з події дивіться за посиланням: https://www.facebook.com/UkrDiplomatic/
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