В Австрії спростили для українських біженців доступ до ринку праці

Парламент Австрії ухвалив закон, яка передбачає надання вимушеним переселенцям з України необмеженого доступу до ринку праці за умови виконання низки вимог.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Схвалений у четвер Федеральною радою (верхньою палатою парламенту) законопроєкт передбачає поправки до закону про працевлаштування іноземців та ще трьох інших законодавчих актів. Їх метою є забезпечення необмеженого доступу до австрійського ринку праці для українських переселенців, які вже добре інтегрувалися у трудовій сфері.

Згідно із законом, українці зможуть отримувати «червоно-біло-червону - картку плюс» - один з австрійських дозволів на проживання, який дозволяє жити і працювати в країні як самозайнятий чи найнятий працівник, не будучи обмеженим конкретною компанією чи місцеперебуванням і з можливістю зміни працедавця у будь-який час.

Для того, щоб отримати цей документ, українські переселенці, які зараз мають посвідчення особи для переміщених осіб ("блакитну картку"), мусять протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість і мати змогу забезпечити себе самостійно.

Законопроєкт був напрацьований урядом і прийнятий Національною радою (нижня палата парламенту) 13 червня.

При цьому проросійська Австрійська партія свободи не голосувала за законопроєкт, заявляючи, що «хоче миру і повернення українців додому».

Соціал-демократична партія Австрії також не підтримала урядовий законопроєкт, мотивувавши це тим, що вимоги для отримання «червоно-біло-червоної - картки плюс» українськими вимушеними переселенцями є занадто високі та «не відповідають дійсності». У партії вказали на те, що для її отримання, приміром, мати з двома дітьми повинна мати чистий дохід у розмірі 1800 євро.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС 25 червня ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для українських біженців.