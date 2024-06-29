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АНАЛІТИКА

Верховний суд США ускладнив переслідування учасників штурму Капітолія

 

Верховний суд США у п'ятницю, 28 червня, ухвалив рішення, яке обмежить здатність Міністерства юстиції притягати до відповідальності учасників штурму Капітолія в січні 2021 року та потенційно може вплинути на звинувачення проти Дональда Трампа в цьому ж епізоді.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Найвищий суд США звузив трактування одного конкретного звинувачення, на яке Мін'юст спирався у понад 300 справах про події 6 січня, включно зі справою Трампа - перешкоджання офіційній процедурі.

Федеральні прокурори США стверджували, що у випадку штурму Капітолія йшлось саме про це - спробу перешкодити затвердженню результатів президентських виборів 2020 року.

Але Верховний суд постановив, що в кожній зі справ прокуратура має довести: обвинувачений намагався вплинути на документи, записи "або інші матеріальні складові офіційної процедури". Тепер суд нижчої інстанції має визначити, які саме порушення відповідають цьому критерію в контексті подій 6 січня.

Вплив цього рішення на справи про штурм Капітолія поки не до кінця зрозумілий. Обвинувачених у них понад 1300, з них приблизно 330 - за статтею про перешкоджання офіційному розслідуванню, причому близько 170 уже були засуджені.

Рішення Верховного суду США може також послабити позицію Міністерства юстиції у його справі проти Трампа: йому оголошені звинувачення у перешкоджанні офіційній процедурі, а також у змові з метою перешкоджання офіційній процедурі.
Ключові теги: США
 

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