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Санкції працюють: Єдиний російський банк із філією у Китаї визнав проблеми з розрахунками
17:43 28.06.2024 |
"ВТБ", єдиний російський банк з філією у Китаї, зіткнувся з труднощами при проведенні транскордонних платежів через санкції США.
Про це перший заступник президента-голови правління ВТБ, фінансовий директор банку Дмитро П'янов розповів у коментарі Reuters.
Він визнав, що через нові санкції США проблеми відчула вся російська банківська система.
"Нові санкції 12 червня, це не тільки, нагадаю, санкціонування "Мосбіржі" та НКЦ... але й внесення до списку санкцій усіх філій, дочірніх банків та представництв раніше санкціонованих банків Росії", - сказав П'янов.
"Звичайно, нові санкції ускладнюють міжнародне співробітництво в галузі транкордонних платежів, яке існувало до 12 червня. Тому ми всі зараз, банківська система РФ, перебуваємо у режимі адаптації до нових реалій", - додав російський банкір.
Після запровадження цих санкцій шанхайська філія ВТБ повідомляла своїм клієнтам про затримки у платежах і про те, що "керівництво взяло паузу до 30 червня для оцінки ситуації", уточнили два джерела агентства на платіжному ринку. Ще один співрозмовник додав, що платіж через китайську філію ВТБ "завис" на 10 днів, але зрештою все ж був проведений.
"Ми обмежені в коментарях щодо конкретних філій та дочірніх банків", - прокоментував П'янов, пославшись на припис Банку Росії з цього приводу.
Відповідаючи на запитання, чи працює китайська філія ВТБ на сьогоднішній день стабільно, посадовець сказав: "Він перебуває в періоді адаптації до нових реалій... З ним теж все буде добре".
Співрозмовник Reuters, знайомий із ситуацією в китайських банках, які працюють в Росії, повідомив 13 червня, що російські філії китайських банків припинили обробку розрахунків за російсько-китайську торгівлю в доларах і євро.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.
США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.
Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",
Крім того, до санкційних списків внесено філії російських "Промсвязьбанку", "Внєшекономбанку", "Сбєрбанку", "ВТБ" та "ВТБ Капітал Холдінгс" у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.
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