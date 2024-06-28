Фінансові новини
- |
- 28.06.24
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Конгрес Аргентини підтримав сміливі економічні реформи президента Мілея
13:07 28.06.2024 |
Дружні до бізнесу реформи були прийняті в аргентинському конгресі та разом з цим законодавці відновили раніше скасований податок на прибуток.
Про це повідомляє Bloomberg.
Конгрес Аргентини схвалив фірмові реформи президента Хав'єра Мілеї, спрямовані на підтримку бізнесу.
Лібертаріанська партія Мілея має менше ніж 15% місць у нижній палаті, що робить законодавчу підтримку його слабким місцем.
Зазначається, що ця подія позначає переломний для Мілея момент, керувати разом із ворожим політичним класом, проти якого він продовжує виступати.
Палата депутатів прийняла масштабний законопроєкт остаточним голосуванням 147 за та 107 проти. Однак найбільша перемога відбулася через кілька хвилин, коли законодавці також схвалили повернення податку на прибуток.
В повідомленні йдеться, що додаткові податкові надходження дадуть уряду можливість досягти своїх фіскальних цілей і допоможуть приборкати 276% річної інфляції.
Ухвалення його пакету реформ, хоча й значно пом'якшеного, після шести місяців напружених переговорів надсилає сприятливе для бізнесу повідомлення інвесторам про те, що він має політичну підтримку, щоб повернути економіку Аргентини в норму.
Реформа знижує мінімальний рівень оподатковуваного доходу, який попередній уряд підняв напередодні президентських виборів минулого року, щоб звільнити від оподаткування майже всіх працівників.
Прийняті ринкові реформи скорочують бюрократичну тяганину в Аргентині.
Розділ про працю полегшує роботодавцям звільнення працівників, не боячись дорогих судових позовів, і подовжує випробувальний термін для працівників.
Також передбачаються податкові пільги та встановлюються правила для іноземних інвестицій у такі ключові сектори, як видобуток корисних копалин.
Окрім цього широко дерегулюється нафтогазовий сектор, який історично стикався з жорсткими експортними квотами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою
|Лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні 5 років
|Демократи в США заговорили про можливу заміну Байдена іншим кандидатом на виборах
|Трамп назвав неприйнятною пропозицію Путіна щодо припинення війни проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Данії очікують, що графік поставки F-16 в Україну буде дотриманий
|У Данії вже підготували 50 українців для обслуговування F-16, вони готують прийом перших літаків
|Конгрес Аргентини підтримав сміливі економічні реформи президента Мілея
|США занепокоєні щодо військової співпраці між Індією та РФ
|Spotify видалив профілі російських співаків, на яких США та ЄС запровадили санкції
|Пентагон заявив, що йому вдалось заблокувати сотні російських «незаконних» Starlink
Бізнес
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій
|Мінцифри презентувало Білу книгу. Вона описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні
|Tesla веде переговори щодо використання безповітряних шин — стійких до «проколів»
|YouTube тестує нову функцію, яка дозволить «гайпити» відео
|BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність
|BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року
|«Війна» за чипи: Південна Корея надасть 13 мільярдів доларів індустрії мікросхем