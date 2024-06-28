Конгрес Аргентини підтримав сміливі економічні реформи президента Мілея

Дружні до бізнесу реформи були прийняті в аргентинському конгресі та разом з цим законодавці відновили раніше скасований податок на прибуток.

Про це повідомляє Bloomberg.

Конгрес Аргентини схвалив фірмові реформи президента Хав'єра Мілеї, спрямовані на підтримку бізнесу.

Лібертаріанська партія Мілея має менше ніж 15% місць у нижній палаті, що робить законодавчу підтримку його слабким місцем.

Зазначається, що ця подія позначає переломний для Мілея момент, керувати разом із ворожим політичним класом, проти якого він продовжує виступати.

Палата депутатів прийняла масштабний законопроєкт остаточним голосуванням 147 за та 107 проти. Однак найбільша перемога відбулася через кілька хвилин, коли законодавці також схвалили повернення податку на прибуток.

В повідомленні йдеться, що додаткові податкові надходження дадуть уряду можливість досягти своїх фіскальних цілей і допоможуть приборкати 276% річної інфляції.

Ухвалення його пакету реформ, хоча й значно пом'якшеного, після шести місяців напружених переговорів надсилає сприятливе для бізнесу повідомлення інвесторам про те, що він має політичну підтримку, щоб повернути економіку Аргентини в норму.

Реформа знижує мінімальний рівень оподатковуваного доходу, який попередній уряд підняв напередодні президентських виборів минулого року, щоб звільнити від оподаткування майже всіх працівників.

Прийняті ринкові реформи скорочують бюрократичну тяганину в Аргентині.

Розділ про працю полегшує роботодавцям звільнення працівників, не боячись дорогих судових позовів, і подовжує випробувальний термін для працівників.

Також передбачаються податкові пільги та встановлюються правила для іноземних інвестицій у такі ключові сектори, як видобуток корисних копалин.

Окрім цього широко дерегулюється нафтогазовий сектор, який історично стикався з жорсткими експортними квотами.