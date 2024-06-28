Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США занепокоєні щодо військової співпраці між Індією та РФ

 

У Державному департаменті Сполучених Штатів висловили занепокоєння щодо співпраці Індії з Росією у військовій та технологічній сферах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час онлайн-брифінгу заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, коментуючи свій нещодавній візит до Індії разом з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Представник Держдепу висловив занепокоєння щодо обміну секретними технологіями з Індією, враховуючи значні військові й технологічні партнерства Нью-Делі з Москвою.

"Я думаю, що ми зробимо все можливе, щоб пом'якшити деякі з цих взаємодій (між ними), і ми висловили певне занепокоєння. Але водночас, ми впевнені в Індії та довіряємо їй, та прагнемо розвивати наше партнерство в галузі технологій в контексті цих різних зв'язків", - зазначив Кемпбелл.

За його словами, США у своєму "відвертому діалозі" з Індією чітко визначили, на які сфери впливають відносини між Нью-Делі та Москвою у військовому та технологічному плані.

"У контексті нашого стратегічного партнерства, я думаю, що важливою є наша здатність обмінюватися думками щодо сфер, де у нас іноді виникають розбіжності, робити це з повагою й намагатися, де це можливо, звузити ті сфери, де існують розбіжності", - зауважив посадовець.

Минулого тижня Індія та США представили низку ініціатив, спрямованих на посилення співпраці в галузі напівпровідникових технологій, штучного інтелекту, критично важливих корисних копалин та сфери оборони в космосі.

В заяві, опублікованій після переговорів, підкреслювали, що обидві країни зобов'язалися запобігати несанкціонованій передачі чутливих технологій та технологій подвійного призначення "країнам, що викликають занепокоєння".

У лютому Держдеп США схвалив потенційний продаж Індії 31 ударного безпілотника MQ-9B SkyGuardian, супутніх ракет та обладнання на суму майже 4 мільярди доларів.

Раніше країни "Групи семи" оголосили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5374
  0,0236
 0,06
EUR
 1
 43,3547
  0,0414
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2591  0,08 0,19 40,8626  0,05 0,12
EUR 43,2370  0,03 0,07 43,9717  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,03 0,09 40,5000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес