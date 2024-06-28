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США занепокоєні щодо військової співпраці між Індією та РФ
13:04 28.06.2024 |
У Державному департаменті Сполучених Штатів висловили занепокоєння щодо співпраці Індії з Росією у військовій та технологічній сферах.
Як повідомляє "Європейська правда", про це під час онлайн-брифінгу заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, коментуючи свій нещодавній візит до Індії разом з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.
Представник Держдепу висловив занепокоєння щодо обміну секретними технологіями з Індією, враховуючи значні військові й технологічні партнерства Нью-Делі з Москвою.
"Я думаю, що ми зробимо все можливе, щоб пом'якшити деякі з цих взаємодій (між ними), і ми висловили певне занепокоєння. Але водночас, ми впевнені в Індії та довіряємо їй, та прагнемо розвивати наше партнерство в галузі технологій в контексті цих різних зв'язків", - зазначив Кемпбелл.
За його словами, США у своєму "відвертому діалозі" з Індією чітко визначили, на які сфери впливають відносини між Нью-Делі та Москвою у військовому та технологічному плані.
"У контексті нашого стратегічного партнерства, я думаю, що важливою є наша здатність обмінюватися думками щодо сфер, де у нас іноді виникають розбіжності, робити це з повагою й намагатися, де це можливо, звузити ті сфери, де існують розбіжності", - зауважив посадовець.
Минулого тижня Індія та США представили низку ініціатив, спрямованих на посилення співпраці в галузі напівпровідникових технологій, штучного інтелекту, критично важливих корисних копалин та сфери оборони в космосі.
В заяві, опублікованій після переговорів, підкреслювали, що обидві країни зобов'язалися запобігати несанкціонованій передачі чутливих технологій та технологій подвійного призначення "країнам, що викликають занепокоєння".
У лютому Держдеп США схвалив потенційний продаж Індії 31 ударного безпілотника MQ-9B SkyGuardian, супутніх ракет та обладнання на суму майже 4 мільярди доларів.
Раніше країни "Групи семи" оголосили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.
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