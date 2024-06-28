Фінансові новини
- |
- 28.06.24
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Spotify видалив профілі російських співаків, на яких США та ЄС запровадили санкції
12:36 28.06.2024 |
Spotify видалив сторінки декількох російських виконавців, на яких США та Євросоюз наклали санкції за активну підтримку війни в Україні та політики Володимира Путіна. Серед виконавців Григорій Лєпс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".
Spotify - це найбільший стримінговий сервіс потокового аудіо, що надає доступ до мільйонів пісень, подкастів та інших видів контенту від авторів з усього світу. Платформа заснована у 2006 році в Стокгольмі. На квітень 2024 року його користувачами стали 615 мільйонів людей, а третиною з них є платниками.
У липні 2020 року Spotify офіційно стартував у Росії, але у квітні 2022 року припинив свою роботу через російське вторгнення в Україну. Пізніше компанія закрила свій офіс в Росії та припинила юридичну діяльність.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою
|Лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні 5 років
|Демократи в США заговорили про можливу заміну Байдена іншим кандидатом на виборах
|Трамп назвав неприйнятною пропозицію Путіна щодо припинення війни проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Данії очікують, що графік поставки F-16 в Україну буде дотриманий
|У Данії вже підготували 50 українців для обслуговування F-16, вони готують прийом перших літаків
|Конгрес Аргентини підтримав сміливі економічні реформи президента Мілея
|США занепокоєні щодо військової співпраці між Індією та РФ
|Spotify видалив профілі російських співаків, на яких США та ЄС запровадили санкції
|Пентагон заявив, що йому вдалось заблокувати сотні російських «незаконних» Starlink
Бізнес
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій
|Мінцифри презентувало Білу книгу. Вона описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні
|Tesla веде переговори щодо використання безповітряних шин — стійких до «проколів»
|YouTube тестує нову функцію, яка дозволить «гайпити» відео
|BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність
|BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року
|«Війна» за чипи: Південна Корея надасть 13 мільярдів доларів індустрії мікросхем