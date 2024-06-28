Spotify видалив профілі російських співаків, на яких США та ЄС запровадили санкції

Spotify видалив сторінки декількох російських виконавців, на яких США та Євросоюз наклали санкції за активну підтримку війни в Україні та політики Володимира Путіна. Серед виконавців Григорій Лєпс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".

Spotify - це найбільший стримінговий сервіс потокового аудіо, що надає доступ до мільйонів пісень, подкастів та інших видів контенту від авторів з усього світу. Платформа заснована у 2006 році в Стокгольмі. На квітень 2024 року його користувачами стали 615 мільйонів людей, а третиною з них є платниками.

У липні 2020 року Spotify офіційно стартував у Росії, але у квітні 2022 року припинив свою роботу через російське вторгнення в Україну. Пізніше компанія закрила свій офіс в Росії та припинила юридичну діяльність.