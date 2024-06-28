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Пентагон заявив, що йому вдалось заблокувати сотні російських «незаконних» Starlink
12:29 28.06.2024 |
За словами представниці Пентагону Аманди Дорі, компанія SpaceX активно співпрацювала з американськими військовими, щоб протидіяти незаконному використанню російськими окупантами терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні.
За словами Дорі, незаконним в Україні було виявлено орієнтовно один зі ста терміналів Starlink. Видання Bloomberg зазначило, що вдалось зупинити роботу декількох сотень непідтверджених терміналів.
Раніше Пентагон пояснив, що у SpaceX допомагають обмежити використання терміналів Starlink для російського окупаційного війська. Аманда Дорі також наголосила, що у відомстві розуміють, що російське окупаційне військо адаптується до ситуації та, ймовірно, буде шукати нові шляхи, щоб отримати доступ до одного з важливих інструментів зв'язку.
Варто зазначити, що ще в лютому цього року з'явилась інформація про те, що росіяни незаконно закуповують системи Starlink для ліпшої координації на полі бою. Тоді ж в Пентагоні заявили, що розв'язати цю проблему буде занадто важко, якщо взагалі можливо, адже стандартними способами заблокувати термінали Starlink не вийде. Усе через те, що неможливо розрізнити де українські системи, а де незаконні російські.
Росіяни знайшли легкий, однак дієвий спосіб незаконно активувати термінали супутникового зв'язку. Їх купують у посередників, а оплата здійснюється з картки не від російського банку. Тому боротися з проблемою простим блокуванням кожного терміналу призведе лише до того, що на кожен заблокований РФ просто купить новий.
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