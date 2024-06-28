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У Литві пропонують денонсувати конвенцію, що забороняє касетні боєприпаси
11:50 28.06.2024 |
Уряду Литви буде запропоновано денонсувати конвенцію, що забороняє застосування касетних боєприпасів - відповідний проєкт постанови зареєструвало в п'ятницю Міністерство оборони.
Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".
Документ наразі узгоджується з відповідальними структурами.
Як зазначає Міноборони Литви, денонсувати конвенцію має сенс, оскільки з 2010 року, коли Литва ратифікувала вищезгаданий документ, загрози національній безпеці принципово змінилися.
Більшість країн-сусідів регіону не є учасниками конвенції - з країн, що межують із Росією, наразі конвенції дотримуються тільки Литва і Норвегія, додали в оборонному відомстві.
"Крім того, війна Росії проти України засвідчила, що надзвичайно складно ефективно замінити використання касетних боєприпасів та їхню захисну міць, щоб протистояти великомасштабному нападу", - вказує міністерство.
У відомстві зазначили, що касетні боєприпаси є дуже ефективним засобом захисту, оскільки їх можна використовувати для оборони великої території, вони підвищують ефективність захисту цілей на великих площах.
Водночас у Міноборони додали, що навіть після виходу з конвенції Литва дотримуватиметься прийнятих принципів міжнародного гуманітарного права.
Крім того, підкреслюється, що наслідки застосування касетних боєприпасів, за словами Міноборони, можна знизити шляхом встановлення відповідних правил і процедур.
У разі схвалення урядом, президенту буде запропоновано внести до Сейму пропозицію про денонсацію конвенції про застосування касетних боєприпасів.
У вересні минулого року Міністерство оборони Литви вже пропонувало Державній раді з оборони розглянути можливість виходу з Конвенції щодо заборони касетних боєприпасів.
Цього тижня міністр оборони Лаурінас Кащюнас запевнив журналістів, що питання виходу з конвенції має бути вирішене до кінця терміну повноважень нинішнього Сейму.
Раніше Сейм Литви схвалив пропозицію про денонсацію міжнародного договору з РФ про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.
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