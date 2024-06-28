У Литві пропонують денонсувати конвенцію, що забороняє касетні боєприпаси

Уряду Литви буде запропоновано денонсувати конвенцію, що забороняє застосування касетних боєприпасів - відповідний проєкт постанови зареєструвало в п'ятницю Міністерство оборони.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Документ наразі узгоджується з відповідальними структурами.

Як зазначає Міноборони Литви, денонсувати конвенцію має сенс, оскільки з 2010 року, коли Литва ратифікувала вищезгаданий документ, загрози національній безпеці принципово змінилися.

Більшість країн-сусідів регіону не є учасниками конвенції - з країн, що межують із Росією, наразі конвенції дотримуються тільки Литва і Норвегія, додали в оборонному відомстві.

"Крім того, війна Росії проти України засвідчила, що надзвичайно складно ефективно замінити використання касетних боєприпасів та їхню захисну міць, щоб протистояти великомасштабному нападу", - вказує міністерство.

У відомстві зазначили, що касетні боєприпаси є дуже ефективним засобом захисту, оскільки їх можна використовувати для оборони великої території, вони підвищують ефективність захисту цілей на великих площах.

Водночас у Міноборони додали, що навіть після виходу з конвенції Литва дотримуватиметься прийнятих принципів міжнародного гуманітарного права.

Крім того, підкреслюється, що наслідки застосування касетних боєприпасів, за словами Міноборони, можна знизити шляхом встановлення відповідних правил і процедур.

У разі схвалення урядом, президенту буде запропоновано внести до Сейму пропозицію про денонсацію конвенції про застосування касетних боєприпасів.

У вересні минулого року Міністерство оборони Литви вже пропонувало Державній раді з оборони розглянути можливість виходу з Конвенції щодо заборони касетних боєприпасів.

Цього тижня міністр оборони Лаурінас Кащюнас запевнив журналістів, що питання виходу з конвенції має бути вирішене до кінця терміну повноважень нинішнього Сейму.

Раніше Сейм Литви схвалив пропозицію про денонсацію міжнародного договору з РФ про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.