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Байден каже, що не турбується через свій виступ на дебатах
10:59 28.06.2024 |
Президент США Джо Байден відкинув побоювання щодо свого невдалого виступу на дебатах проти колишнього президента Дональда Трампа в четвер.
Заяву Байдена наводить The Hill, повідомляє "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання про заклики деяких демократів вибути з президентських перегонів або про те, чи є в нього якісь побоювання щодо свого виступу, Байден сказав, що не турбується через це.
"Я думаю, ми добре впоралися", - сказав він.
Очільник Білого дому також поскаржився на погане самопочуття під час дебатів, зазначивши, що в нього болить горло.
Крім того, за його словами, "важко вести дебати з брехуном".
"New York Times зазначила, що він (Дональд Трамп - Ред.) збрехав 26 разів", - сказав Байден.
Голос президента часто був хрипким, що Білий дім пізніше пояснив застудою. Як зазначає видання, також часом він втрачав хід думок або не міг чітко сформулювати свою думку.
За даними флеш-опитування, проведеного CNN серед спостерігачів за дебатами, 67 % опитаних сказали, що Трамп переміг у дебатах, порівняно з 33%, які сказали, що переміг Байден.
ЗМІ повідомили, що представники та прихильники Демократичної партії обговорюють заміну їхнього кандидата Байдена у виборчому списку через його провальний виступ на дебатах.
Повідомляли, що під час президентських дебатів у четвер чинний очільник Білого дому Джо Байден і його суперник Дональд Трамп посперечались про свій вік.
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