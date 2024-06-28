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Лідери ЄС заявляють про необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну проти України - висновки саміту ЄС
09:25 28.06.2024 |
Лідери Європейського союзу переконані в необхідності притягнути керівництво Росії за війну проти України та інші злочини згідно з міжнародним правом, так само як і за величезні завдані збитки.
Відповідна позиція лідерів ЄС прописана у висновках засідання Європейської ради, схвалених у четвер у Брюсселі.
"Європейський Союз, як і раніше, прихильний до того, щоб Росію та її керівництво було притягнуто до повної відповідальності за ведення агресивної війни проти України та за інші найбільш серйозні злочини згідно з міжнародним правом, а також за величезні збитки, завдані її війною. Європейська рада вітає прогрес і заохочує подальші зусилля за всіма напрямами роботи", - сказано в документі.
Вони також привітали ухвалення 14-го пакета санкцій проти Росії та домовленості про подальші обмежувальні заходи проти Білорусі.
"Європейська рада закликає до повного та ефективного забезпечення дотримання санкцій, а також до подальших заходів із протидії їхньому обходу, зокрема через треті країни. Європейський Союз, як і раніше, готовий ще більше обмежити здатність Росії вести війну і закликає всі країни не надавати жодної матеріальної чи іншої підтримки агресивній війні Росії", - наголошується у висновках.
Лідери ЄС знову констатували, що "глибоко занепокоєні долею всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно депортованих і переданих до Росії та Білорусі". "Європейська рада повторює свій наполегливий заклик до Росії та Білорусі негайно забезпечити їхнє безпечне повернення в Україну. Вона вітає ініціативи з повернення українських дітей додому до їхніх родин і громад, зокрема Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, в якій Європейський Союз тепер має статус спостерігача", - йдеться у висновках.
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