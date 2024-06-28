Лідери ЄС закликали активізувати підтримку енергетичного сектору України

Лідери Європейського союзу вважають за необхідне активізувати підтримку енергетичного сектору України та прискорити підготовку до підтримки у зимовий період.

"Європейська Рада закликає терміново активізувати підтримку енергетичного сектору України з боку Європейського Союзу та держав-членів у координації з партнерами. Вона пропонує Комісії, Високому представнику та Раді прискорити підготовку до підтримки України взимку", - сказано у висновках Європейської ради, схвалених у четвер ході засідання.

Крім того, Європейська рада привітала підсумки Конференції з відновлення України, що відбулася 11 та 12 червня 2024 року у Берліні.

"Зважаючи на погіршення гуманітарної ситуації, особливо в прифронтових регіонах України, вкрай важливо продовжувати надавати гуманітарну допомогу та допомогу в галузі цивільного захисту, а також забезпечувати гуманітарний доступ. Європейський Союз, як і раніше, відданий підтримці відновлення та реконструкції України, включаючи допомогу в розмінуванні, в координації" з міжнародними партнерами. У цьому контексті, після позитивної оцінки Радою Плану України, Європейська Рада вітає швидке виділення до 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування для допомоги Україні у її відновленні та реконструкції, що є особливо актуальним в енергетичному секторі", - наголошується в документі.

Лідери ЄС також привітали нещодавнє продовження мандату Консультативної місії ЄС для України (КМЕС).

"Це дозволить місії активізувати свої зусилля на звільнених та прилеглих територіях України на підтримку відновлення верховенства права та повернення державних служб на ці території", - йдеться у висновках.

Крім того, Європейська Рада привітала ухвалення переговорних рамок та проведення першої Міжурядової конференції з приєднання України.

"Європейський Союз продовжить тісно співпрацювати з Україною та підтримувати її зусилля щодо реформування на європейському шляху", - запевнили лідери ЄС.

