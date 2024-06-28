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АНАЛІТИКА

У Грузії схвалили законопроєкти проти ЛГБТ у першому читанні

 

Парламент Грузії схвалив у четвер, 27 червня, в першому читанні 19 законопроєктів, спрямованих проти "пропаганди ЛГБТ" серед неповнолітніх і на захист "сімейних цінностей".

Законопроєкт "Про сімейні цінності й захист неповнолітніх" та ще 18 допоміжних, що являють собою поправки до інших законів, внесла в парламент на початку червня керівна партія "Грузинська мрія".

Основний проєкт підтримали 78 депутатів при кворумі 50 голосів. Більшість представників парламентської опозиції бойкотували засідання. У другому та третьому читаннях документи планується затвердити на осінній сесії, заявив раніше голова парламенту Шалва Папуашвілі.

Заборона одностатевих союзів та операцій зі зміни статі

Законопроєкти забороняють одностатеві союзи й альтернативні форми шлюбу, а також можливість усиновлення дітей людьми, які "ідентифікують себе іншим гендером" і негетеросексуальними людьми.

Також нововведення передбачають заборону операцій зі зміни статі, вказівки в документах гендеру, відмінного від біологічної статі, "пропаганди ЛГБТ" в освітніх установах, ЗМІ та в публічному просторі. Контент, що пропагує гомосексуальні відносини, буде вилучатися або заборонятися до показу і поширення.

Стежити за виконанням цих положень буде спеціальна комісія. Порушникам загрожують штрафи, заборона на професійну діяльність, а також позбавлення волі.

Родинне свято в День боротьби з гомофобією

Крім того, в Грузії мають намір створити нове державне свято - "День святості сім'ї", який відзначатиметься 17 травня. Тим часом в цей день відзначається Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією і біфобією.

В останні роки різноманітні акції на захист прав ЛГБТ у Грузії супроводжувалися протестами гомофобів і насильством. Європейський Союз критикує грузинську владу, яка прагне продовжувати шлях євроінтеграції, та закликає дотримуватися прав ЛГБТ-спільноти.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Грузія
 

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