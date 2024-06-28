Фінансові новини
- |
- 28.06.24
- |
- 00:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Грузії схвалили законопроєкти проти ЛГБТ у першому читанні
23:36 27.06.2024 |
Парламент Грузії схвалив у четвер, 27 червня, в першому читанні 19 законопроєктів, спрямованих проти "пропаганди ЛГБТ" серед неповнолітніх і на захист "сімейних цінностей".
Законопроєкт "Про сімейні цінності й захист неповнолітніх" та ще 18 допоміжних, що являють собою поправки до інших законів, внесла в парламент на початку червня керівна партія "Грузинська мрія".
Основний проєкт підтримали 78 депутатів при кворумі 50 голосів. Більшість представників парламентської опозиції бойкотували засідання. У другому та третьому читаннях документи планується затвердити на осінній сесії, заявив раніше голова парламенту Шалва Папуашвілі.
Заборона одностатевих союзів та операцій зі зміни статі
Законопроєкти забороняють одностатеві союзи й альтернативні форми шлюбу, а також можливість усиновлення дітей людьми, які "ідентифікують себе іншим гендером" і негетеросексуальними людьми.
Також нововведення передбачають заборону операцій зі зміни статі, вказівки в документах гендеру, відмінного від біологічної статі, "пропаганди ЛГБТ" в освітніх установах, ЗМІ та в публічному просторі. Контент, що пропагує гомосексуальні відносини, буде вилучатися або заборонятися до показу і поширення.
Стежити за виконанням цих положень буде спеціальна комісія. Порушникам загрожують штрафи, заборона на професійну діяльність, а також позбавлення волі.
Родинне свято в День боротьби з гомофобією
Крім того, в Грузії мають намір створити нове державне свято - "День святості сім'ї", який відзначатиметься 17 травня. Тим часом в цей день відзначається Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією і біфобією.
В останні роки різноманітні акції на захист прав ЛГБТ у Грузії супроводжувалися протестами гомофобів і насильством. Європейський Союз критикує грузинську владу, яка прагне продовжувати шлях євроінтеграції, та закликає дотримуватися прав ЛГБТ-спільноти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кирило Тимошенко повідомив, що до нього приходили з обшуками у справі, до якої він не має стосунку
ТОП-НОВИНИ
|FT: США та Ізраїль ведуть переговори з Україною про надання до 8 систем Patriot
|Україна підписала з ЄС безпекову угоду з фінансовими зобов’язаннями
|EOS Defence Systems висловила бажання локалізувати виробництво в Україні
|11 вимог Орбана. Як Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Hotel Solution: Важливість якісних махрових халатів для готельного бізнесу
У РУБРИЦІ
|Допомога зброєю і не лише. Що передбачають гарантії безпеки для України від ЄС
|FT: США та Ізраїль ведуть переговори з Україною про надання до 8 систем Patriot
|У Грузії схвалили законопроєкти проти ЛГБТ у першому читанні
|США покарали Іран через нарощування ядерної програми
|Ключова для Росії вугільна галузь на межі фінансового краху – РосЗМІ
|У Вірменії заявили про готовність «повністю нормалізувати» відносини з Туреччиною
Бізнес
|Мінцифри презентувало Білу книгу. Вона описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні
|Tesla веде переговори щодо використання безповітряних шин — стійких до «проколів»
|YouTube тестує нову функцію, яка дозволить «гайпити» відео
|BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність
|BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року
|«Війна» за чипи: Південна Корея надасть 13 мільярдів доларів індустрії мікросхем
|У Google Wallet тепер можна додавати ключі від номерів готелю