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США покарали Іран через нарощування ядерної програми
23:31 27.06.2024 |
Державний департамент США в четвер, 27 червня, оголосив про санкції проти компаній і суден, які допомагають Ірану торгувати нафтою та нафтопродуктами, у відповідь на нарощування Тегераном ядерної програми.
Про це йдеться в заяві Держдепу, яку цитує "Європейська правда".
Санкції Держдепу стосуються трьох компаній, що займаються транспортуванням іранської нафти і нафтохімічної продукції щонайменше з листопада 2018 року, та 11 суден, пов'язаних із цими компаніями.
Тепер розташоване у США майно, пов'язане з підсанкційними компаніями, буде конфісковане, а американським компаніям та фізичним особам заборонять вести з ними будь-які ділові операції.
"Дії Ірану зі збільшення своїх потужностей зі збагачення урану викликають ще більше занепокоєння у світлі подальшої відмови Ірану від співпраці з МАГАТЕ і заяв іранських офіційних осіб, що припускають потенційні зміни в ядерній доктрині Ірану", - прокоментував держсекретар Ентоні Блінкен.
Він підкреслив, що США вживатимуть кроків, аби "ніколи не дозволити Ірану отримати ядерну зброю", і готові "використовувати всі елементи національної влади для забезпечення цього результату".
Згідно з останніми даними Міжнародного агентства з атомної енергії, Іран планує ввести в експлуатацію додаткові центрифуги на своїх ядерних майданчиках у Фордо і Натанзі, що вже засудили Велика Британія, Німеччина та Франція.
Як відомо, в межах угоди 2015 року, від якої тодішній президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році, Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій.
Трамп знову ввів санкції США проти Ірану, що призвело до відновлення Тегераном раніше заборонених ядерних робіт і відродило побоювання США, Європи та Ізраїлю, що Іран може прагнути до створення ядерної бомби. Іран заперечує наявність таких амбіцій.
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