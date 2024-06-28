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АНАЛІТИКА

У Вірменії заявили про готовність «повністю нормалізувати» відносини з Туреччиною

 

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Єреван готовий повністю нормалізувати відносини з Туреччиною, які традиційно були ворожі через підтримку Анкарою Азербайджану.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Армения", про це Мірзоян заявив на пресконференції в четвер, 27 червня, з естонським міністром закордонних справ Маргусом Тсахкною.

За словами вірменського міністра, під час спілкування з Тсахкною він розповів про останні події на Південному Кавказі, "включно з процесом нормалізації відносин із нашими сусідами".

"Вірменія готова встановити з Туреччиною дипломатичні відносини і відкрити кордони. У результаті діалогу з нашими турецькими колегами ми вже досягли конкретних домовленостей для того, щоб окреслити наші подальші кроки в напрямку повної нормалізації відносин", - додав він.

Серед іншого, Мірзоян підтвердив готовність Єревана відкрити кордон із Туреччиною, закритий з 1993 року, для громадян третіх країн і громадян Вірменії та Туреччини, які мають дипломатичні паспорти.

"Настав час імплементувати домовленості і побачити результати всього цього на землі", - підсумував голова МЗС Вірменії.

Туреччина та Вірменія мають важку спільну історію в основному через геноцид колись значної вірменської меншини Туреччини в 1915 році. Вірменія також історично більше потрапляла в сферу впливу Росії на Кавказі, а Азербайджан підтримував тісніші зв'язки з Туреччиною.

Хоча Анкара визнала Вірменію після проголошення нею незалежності у 1991 році, з 1993-го спільний кордон двох країн був закритий - тоді Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу.

Тим не менш, у лютому 2023-го через землетрус Вірменія і Туреччина привідкрили кордон на КПП, що був "заморожений" вже 35 років. Того ж року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що прагне налагодити відносини з Туреччиною.
 

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