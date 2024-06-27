Німеччина спростила отримання громадянства. Це торкнеться 1,3 мільйона біженців з України

Сьогодні, 27 червня, у Німеччині набув чинності новий закон, який передбачає можливість прискореного отримання громадянства країни та дозволяє іноземцям зберегти паспорт іншої країни.

Потенційно новий закон стосується кількох мільйонів іноземців, які проживають у Німеччині, у тому числі більше мільйона українських біженців, пише Deutsche Welle.

Відтепер для того, щоб претендувати на отримання громадянства ФРН, іноземцям достатньо легально прожити у Німеччині лише п'ять років замість колишніх восьми. При цьому іноземцям, які отримають громадянство Німеччини за новим законом, дозволять зберігати і колишній паспорт або паспорти. Раніше не відмовлятися від свого громадянства можна було лише власникам паспортів країн Євросоюзу.

Діти іноземців отримуватимуть громадянство ФРН без будь-яких додаткових умов, якщо хоча б один із батьків щонайменше п'ять років живе в країні. Це, втім, торкнеться лише тих дітей, які народяться після 27 червня 2024 року.

За умови особливих успіхів у інтеграції іноземці зможуть претендувати на громадянсьво ФРН всього через 3 роки легального перебування у країні. Для цього потрібно продемонструвати відмінне знання німецької мови (на рівні C1), а також брати участь у волонтерській діяльності або ж мати визначні професійні досягнення.

Також на отримання паспорта ФРН через три роки можуть претендувати ті, хто одружився з громадянкою або громадянином Німеччини, для них додаткових умов не передбачено.

Водночас претенденти на громадянство Німеччини, згідно з новим законом, мають забезпечувати себе та членів своєї сім'ї самостійно та не залежати від державних соціальних виплат. Виняток можуть зробити лише для тих, хто лише нещодавно став безробітним, а попередні два роки працював щонайменше 20 місяців повний робочий день.

Ще одне обмеження стосується людей, які вчиняють "антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність". Їм мають відмовляти у отриманні паспорта, а також можуть відкрикати громадянство з цієї причини протягом 10 років після його отримання.

За різними оцінаками, від 8 млн до 12 мільйонів іноземців прожили у Німеччині щонайменше п'ять років у країні і тепер можуть претендувати на німецький паспорт.

Як повідомлялося, за даними Євростату, статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня найбільше українців зі статусом тимчасового захисту перебувало саме у Німеччині - 1,3 млн.