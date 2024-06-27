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АНАЛІТИКА

ПАРЄ закликала Грузію негайно скасувати скандальний закон про «іноагентів»

 

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) висловила глибоку стурбованість останніми подіями в Грузії, які "викликають серйозні сумніви" щодо відданості країни міжнародним демократичним нормам та євроатлантичній інтеграції, а також щодо її готовності виконувати свої зобов'язання щодо членства та вступу до Ради Європи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в ПАРЄ після ухвалення відповідної резолюції.

Закон про прозорість іноземного впливу, на думку Асамблеї, "несумісний з європейськими демократичними стандартами і стандартами прав людини" і повинен бути "скасований у повному обсязі без зволікань".

Суперечливе прийняття такого закону є не ізольованою подією, додали в Асамблеї, "а кульмінацією низки подій, які чітко вказують на відступ країни від демократії ".

Ухвалюючи резолюцію на основі доповіді Клода Керна та Едіте Естрели, Асамблея висловила глибоку стурбованість надмірним і непропорційним застосуванням сили поліцією, насильницькими нападами і кампаніями залякування демонстрантів, активістів громадянського суспільства, журналістів і членів парламенту, а також закликала владу підтримувати і захищати безпеку всіх протестувальників.

У прийнятому тексті також підкреслюється стурбованість Асамблеї нещодавнім прийняттям - всупереч рекомендаціям Венеціанської комісії - поправок до законодавчої бази для проведення виборів. У резолюції також висловлюється серйозне занепокоєння щодо поточних законопроєктів про "захист сімейних цінностей та неповнолітніх", які є несумісними з міжнародними стандартами прав людини.

Асамблея висловила тверду надію на демократичну консолідацію Грузії та подальшу євроатлантичну інтеграцію. Вона підтвердила свою прихильність до співпраці та конструктивного і відкритого діалогу з владою, а також з усіма іншими політичними силами і секторами грузинського суспільства, "щоб зупинити нещодавній відступ і підтримати дотримання зобов'язань Грузії щодо членства і зобов'язань перед Радою Європи".

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що в Європейському Союзі підготували пропозиції заходів проти Грузії в разі її подальшого антидемократичного курсу.
Ключові теги: Грузія, ЄС
 

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