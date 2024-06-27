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КНДР у липні відправить інженерні війська на Донеччину - ЗМІ
12:34 27.06.2024 |
Північна Корея відправить інженерні та будівельні війська до анексованих Росією районів Донецької області. Про це в середу, 26 червня, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW). Раніше про такі плани Пхеньяна повідомила південнокорейська телекомпанія TV Chosun із посиланням на урядовця, який побажав залишитися невідомим.
За даними ISW та TV Chosun, військовослужбовці КНДР вирушать у захоплені Росією райони України у липні та допоможуть у відновленні інфраструктури Донецька. У північнокорейській армії налічується 10 інженерних бригад, зазначає ISW. За оцінкою TV Chosun, Пхеньян може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щорічно, якщо відправить на окуповані території три-чотири бригади.
Як зазначив прессекретар Пентагону Патрік Райдер на брифінгу, міністерство оборони США спостерігатиме за розвитком ситуації.
Договір Пхеньяна та Москви про стратегічне партнерство
Президент Росії Володимир Путін під час свого візиту до Пхеньяну 19 червня підписав з керівником КНДР Кім Чен Ином договір про стратегічне партнерство двох країн. Угода передбачає, зокрема, надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного із учасників.
За даними США, Росія та КНДР ще у 2023 році домовилися про постачання північнокорейських ракет і боєприпасів, ймовірно, в обмін на передачу Північній Корєї ключових військових технологій. І Москва, і Пхеньян заперечують факт постачання північнокорейських озброєнь до РФ.
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