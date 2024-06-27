Фінансові новини
- |
- 27.06.24
- |
- 14:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща та країни Балтії хочуть збудувати 700 км ліній оборони на кордоні з РФ та Білоруссю
10:41 27.06.2024 |
Польща та балтійські країни пропонують побудувати лінію оборони на кордоні з Росією і Білоруссю. Відповідний лист вони направили до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Польща, Литва, Латвія та Естонія направили лист до ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі. Лідери чотирьох країн, які мають спільні кордони з Росією та Білоруссю, заявили, що проект, спрямований на захист 27 країн блоку з 450 млн жителів, також потребуватиме фінансової підтримки всіх членів.
"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз", - йдеться у листі.
Під гібридними загрозами мається на увазі поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і переправлення мігрантів через кордони.
Лідери чотирьох країн ЄС вважають, що будівництво оборонної лінії повинно відбуватися в координації з НАТО. Як зазначає видання, йдеться про будівництво 700-кілометрової лінії оборони. Деякі дипломати ЄС оцінюють вартість будівництва у 2,5 млрд євро.
Очікується, що європейські інвестиції в оборону будуть однією з головних тем для обговорення лідерами ЄС на саміті.
Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі
Нагадаємо, Польща раніше почала укріплювати кордон з Білоруссю. Зокрема, причинами цього була міграційна криза, коли тисячі нелегальних мігрантів хотіли прорватися на територію Польщі з Білорусі. Також одна з причин - розміщення російських військ, у тому числі "вагнерівців", на території Білорусі.
Раніше у Польщі заявили, що побудують нову військову частину за 35 км від кордону з Білоруссю.
Також нещодавно Варшава оголосила про будівництво сучасних фортифікацій на своєму східному кордоні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|IKEA вирішила повернутися в Україну слідом за H&M та Zara
|ПАРЄ ухвалила резолюцію про геноцидний намір росіян проти України
|Податковій службі відкривають доступ до банківських рахунків українців за кордоном
|У застосунку «Резерв+» з'явилася інформація про бронювання 340 тисяч військовозобов'язаних
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ПАРЄ підтримала посилення санкцій проти російського газу та металургії
|Середні зарплати українських біженців у Німеччині та Нідерландах перевищують 1100 євро, – опитування
|РосЗМІ заявили про атаку на завод у Тверській області: він виробляє авіаційне паливо
|«Укрзалізниця» отримала ліцензію залізничного вантажного перевізника у Польщі
|КНДР у липні відправить інженерні війська на Донеччину - ЗМІ
|Угорщина на чолі ЄС: чого очікувати від її головування
Бізнес
|«Війна» за чипи: Південна Корея надасть 13 мільярдів доларів індустрії мікросхем
|У Google Wallet тепер можна додавати ключі від номерів готелю
|Додаток Blackmagic Camera доступний для Android
|Apple відмовилася від ідеї партнерства з Meta для інтеграції їх штучного інтелекту в Apple Intelligence
|Представлено Bugatti Tourbillon – гіперкар за 3,8 млн євро
|LG Display запускає нову еру ноутбуків із тандемними OLED-дисплеями
|Apple хоче автоматизувати лінію збірки iPhone та звільнити 50% працівників на заводах