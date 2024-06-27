Розширення єврозони: Болгарія краще за інші країни готова до переходу на євро

Болгарія - єдина країна, яка відповідає всім критеріям, крім одного, для вступу до єврозони та запровадження євро. Про це йдеться у звіті Єврокомісії.

Звіт охоплює шість держав-членів, які не входять до зони євро, але юридично зобов'язалися перейти на євро: Болгарію, Чехію, Угорщину, Польщу, Румунію та Швецію. Данія, яка уклала угоду про відмову від участі у Маастрихтському договорі, не розглядається у звіті.

Вступ до зони євро - це відкритий та заснований на правилах процес. Звіт заснований на критеріях конвергенції, або "Маастрихтських критеріях", які містять стабільність цін, стійкий стан державних фінансів, стабільність обмінного курсу та гармонізацію довгострокових відсоткових ставок.

У звіті робиться висновок, що шість держав-членів ЄС демонструють неоднозначні результати готовності до запровадження євро. Наразі жодна з цих держав-членів не відповідає всім критеріям приєднання до зони євро.

Згідно з травневим опитуванням Євробарометра, 58% респондентів із країн-претендентів на вступ до єврозони виступають за запровадження євро у своїй країні. Підтримка особливо висока в Румунії (77%) та Угорщині (76%), далі йдуть Швеція (55%), Чехія (49%), Болгарія (49%) та Польща (47%). Ідея переходу на євро набирає популярності у Чехії: плюс 6 в.п. порівняно з торішнім опитуванням.

У Болгарії 71% громадян вважають, що євро буде запроваджено протягом п'яти років. У той час як 64% болгар вважають, що запровадження євро підвищить ціни, 44% (зростання на 2 в.п.) вважають, що запровадження євро матиме позитивні наслідки для їхньої країни.