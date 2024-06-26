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В Сінгапурському порті найбільші затори з часів пандемії COVID-19
16:18 26.06.2024 |
Затори в контейнерному порту Сінгапуру є найгіршими з часів COVID-19, через зміну маршрутів багатьох суден в зв'язку з небезпекою в Червоному морі.
Про це повідомляє Reuters.
В повідомленні йдеться, що тривале перенаправлення суден, щоб уникнути атак у Червоному морі, призвело до перебоїв у світовому морському судноплавстві.
Таким чином зараз в Сінгапурі, другому найбільшому порту в світі, спостерігають найбільші затори з часів пандемії COVID-19.
Перевантаженість світових портів досягла 18-місячного максимуму, причому 60% суден очікують на якорі в Азії. Станом на середину червня на якірних стоянках очікували судна загальною місткістю понад 2,4 мільйона двадцятифутових контейнерів (TEU).
Але, на відміну від пандемії, зараз порти переповнені не через ажіотажний попит з боку споживачів, які не виїжджають за кордон.
Швидше за все, порушуються графіки судноплавства через пропущені рейси і меншу кількість заходів у порти, оскільки судна обирають довші маршрути навколо Африки, щоб уникнути Червоного моря, де єменське угруповання Хуті з листопада здійснює напади на судна.
Зазначається, що середній час очікування для причалу контейнеровоза становив від двох днів до тижня. Як правило, причалювання займає менше ніж добу.
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