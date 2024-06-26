1,8 мільярда дорослих під загрозою через неактивність - ВООЗ

Майже третина дорослого населення планети (31 відсоток), а це приблизно 1,8 мільярда людей, не дотримувалися рекомендованим рівням фізичної активності у 2022 році. Про це у середу, 26 червня, повідомила

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) з посиланням на дослідження, яке було опубліковане в журналі The Lancet Global Health.

"Отримані дані вказують на тривожну тенденцію до зниження фізичної активності серед дорослого населення, яка зросла приблизно на 5 відсоткових пунктів у період з 2010 по 2022 рік. Якщо ця тенденція збережеться, то, за прогнозами, до 2030 року рівень неактивності зросте до 35 відсотків", - зазначає ВООЗ.

Найвищі показники фізичної неактивності спостерігаються в Азійсько-Тихоокеанському регіоні з високим рівнем доходу (48 відсотків) та Південній Азії (45 відсотків), тоді як в інших регіонах рівень неактивності коливається від 28 відсотків у західних країнах з високим рівнем доходу до 14 відсотків в Океанії.

Викликає занепокоєння нерівність між статтю та віком, зазначили у ВООЗ. "Фізична неактивність все ще більш поширена серед жінок у всьому світі порівняно з чоловіками: 34 відсотки порівняно з 29. У деяких країнах ця різниця сягає 20 відсоткових пунктів. Крім того, люди старше 60 років менш активні, ніж інші дорослі, що підкреслює важливість популяризації фізичної активності серед людей похилого віку", - йдеться у повідомленні.

Яку фізичну активність рекомендує ВООЗ?

ВООЗ рекомендує дорослим 150 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності або 75 хвилин фізичної активності високої інтенсивності на тиждень. Відсутність фізичної активності підвищує ризик серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти, діабету 2-го типу, деменції та раку, зокрема, молочної залози та товстої кишки, додали в організації.

"Фізична неактивність - це тиха загроза глобальному здоров'ю, яка значно збільшує тягар хронічних захворювань, - зазначив директор Департаменту зміцнення здоров'я ВООЗ Рюдігер Креч (Rüdiger Krech). - Нам потрібно знайти інноваційні способи мотивувати людей бути більш активними". За його словами, зробивши фізичну активність доступною, недорогою і приємною для всіх, "ми зможемо значно знизити ризик неінфекційних захворювань і створити населення, яке буде здоровішим і продуктивнішим".

У світлі цих висновків ВООЗ закликає країни посилити реалізацію своєї політики, спрямованої на заохочення та забезпечення фізичної активності через масовий і громадський спорт, активний відпочинок і транспорт (ходьба, їзда на велосипеді та користування громадським транспортом).