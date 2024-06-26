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Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі
14:56 26.06.2024 |
Комітет постійних представників ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС у X (Twitter).
В середу посли ЄС досягли принципової згоди щодо нового пакету санкцій.
"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій", - зазначило бельгійське головування.
Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.
Серед осіб, на яких розширили санкції Євросоюзу у рамках 14-го пакета, опинилися матір очільника Чечні Рамзана Кадирова, очільник Військово-морського флоту РФ та багато інших російських посадовців, а також табір "Артек" та актор Іван Охлобистін.
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