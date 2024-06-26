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АНАЛІТИКА

З 2022 року українці у Польщі зареєстрували 8 тис компаній та 50 тис ФОПів

 

Громадяни України після початку повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року створили в Польщі майже 8 тис. малих і середніх компаній, а ще понад 50 тис. зареєструвалися приватними підприємцями.

Про це повідомив перший віцепрезидент Польсько-української господарчої палати Даріуш Шимчиха на 3-му Форумі відновлення в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Від початку повномасштабного вторгнення в Польщі було зареєстровано понад 8 тис. товариств з обмеженою відповідальністю за участю українського капіталу й понад 50 тис. одноосібних підприємців", - сказав Шимчиха на форумі, організованому Київським бюро Польського агентства інвестицій і торгівлі.

На думку члена правління Національної господарської палати Польщі Марека Бельського, український бізнес у Польщі має великі перспективи. "Польські компанії, які на початку 2000-х були створені в Німеччині, за 10-15 років повернулися на польський ринок і, як носії європейського досвіду, мали величезний вплив на трансформацію Польщі", - пояснив він.

Голова правління Польського агентства інвестицій і торгівлі Анджей Диха зазначив, що пріоритетом для уряду Польщі є підтримка співробітництва малого й середнього бізнесу двох країн, адже великі компанії можуть встановити контакти самостійно, і для цього створюється інфраструктура.

"В адміністративних центрах прикордонних Підкарпатського і Люблінського воєводств - Жешуві та Любліні - відкрито регіональні офіси Польського агентства інвестицій і торгівлі. Також незабаром підрозділ агентства буде відкрито у Львові", - повідомив він.

За словами очільника агентства, від початку повномасштабного вторгнення у Варшаві було відкрито коворкінг для українських підприємців і представництво "Дія. Бізнес". Диха додав, що проведення форуму в Києві - це сигнал для польського бізнесу, що в Києві вже можна займатися бізнесом, не чекаючи перемоги.

Водночас президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков зауважив, що Польща є прикладом найбільшої релокації українського капіталу та робочої сили. "Українські підприємці дуже добре адаптуються на європейському ринку й успішно створюють підприємства не лише в Польщі, а й в інших країнах Східної Європи", - наголосив він.

Згідно з даними Євростату, на кінець квітня цього року в Польщі було 953,93 тис. людей, які залишили Україну після початку війни й отримали статус тимчасового захисту. Це 22,7% від усіх людей із таким статусом у Євросоюзі.
За матеріалами: Економічна правда
 

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