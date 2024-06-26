Китай запровадить безвізовий режим для Польщі

Китай заявив, що розширить свою програму безвізового в'їзду для громадян Польщі, а також Австралії та Нової Зеландії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю, повідомляє "Європейська правда".

Мандрівники з цих країн зможуть в'їжджати до Китаю без віз на термін до 15 днів.

Програма безвізу розпочнеться з 1 липня і триватиме до кінця 2025 року.

Вона може бути використана для ділових поїздок, туризму та відвідування родичів і друзів, зазначили в міністерстві.

Послаблення обмежень відбулося після візиту президента Польщі Анджея Дуди до Китаю, під час якого він зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Китай готовий співпрацювати з Польщею та іншими країнами для сприяння сталому розвитку та міждержавним відносинам, заявило Міністерство закордонних справ Китаю.