Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай запровадить безвізовий режим для Польщі

 

Китай заявив, що розширить свою програму безвізового в'їзду для громадян Польщі, а також Австралії та Нової Зеландії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю, повідомляє "Європейська правда".

Мандрівники з цих країн зможуть в'їжджати до Китаю без віз на термін до 15 днів.

Програма безвізу розпочнеться з 1 липня і триватиме до кінця 2025 року.

Вона може бути використана для ділових поїздок, туризму та відвідування родичів і друзів, зазначили в міністерстві.

Послаблення обмежень відбулося після візиту президента Польщі Анджея Дуди до Китаю, під час якого він зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Китай готовий співпрацювати з Польщею та іншими країнами для сприяння сталому розвитку та міждержавним відносинам, заявило Міністерство закордонних справ Китаю.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6545
  0,1040
 0,26
EUR
 1
 43,5450
  0,0262
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3180  0,04 0,09 40,9236  0,02 0,04
EUR 43,2952  0,10 0,23 44,0648  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5200  0,16 0,41 40,5400  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес