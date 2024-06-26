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«Залізна завіса»: У Росії хочуть позбавляти мандатів за неузгоджені поїздки за кордон
09:56 26.06.2024 |
Депутатів Держдуми Росії та членів Ради Федерації можуть позбавляти мандата за неузгоджений із керівництвом виїзд за кордон.
Про це повідомив голова Комісії нижньої палати парламенту за регламентом Віктор Пінський, передає The Moscow Times.
"При порушенні процедури повноваження депутата або сенатора можуть бути припинені достроково за рішенням Радфеда або Держдуми", - сказав Пінський.
За його словами, такі норми необхідні у зв'язку з виникненням нових загроз "безпеці РФ в умовах СВО (так у Росії називають розв'язану проти України війну, - ред.)" та активізацією діяльності іноземних спецслужб.
Раніше про подібну ініціативу повідомили два джерела нижньої палати парламенту. За словами одного з них, такі поправки до закону про статус сенатора та депутата опрацьовуються за дорученням речника Держдуми РФ В'ячеслава Володіна.
Наразі депутати Держдуми Росії, згідно з внутрішніми розпорядженнями, мають інформувати керівництво про виїзд за кордон. Відрядження до інших країн узгоджуються на раді Думи в присутності керівництва нижньої палати.
Наприкінці травня президент РФ Владімір Путін своїм указом зобов'язав росіян, які мають доступ до державної таємниці, повідомляти Федеральну службу безпеки та Службу зовнішньої розвідки про намір виїхати за кордон щонайменше за місяць до від'їзду.
У червні стало відомо, що Федеральна податкова служба Росії збирається створити автоматизовану систему визначення статусу податкового і валютного резидента Росії для фізичних осіб.
До того повідомлялося, що Роскомнагляд розглядає можливість за замовчуванням заблокувати зарубіжні дзвінки для росіян.
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