Суд США звільнив засновника WikiLeaks Ассанжа

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в середу, 26 червня, було звільнено Федеральним окружним судом США на острові Сайпан (Північні Маріанські острови). Суд звільнив журналіста після того, як він визнав себе винним у порушенні закону про шпигунство в рамках угоди з владою США. Ассанж невдовзі вилетить додому до Австралії.

Адвокатка автора WikiLeaks Дженніфер Робінсон назвала 26 червня "історичним днем", який "поклав край 14 рокам юридичних баталій" і поставив крапку у справі, "яку було визнано найбільшою загрозою першій поправці (Конституції США - Ред.) у 21-му столітті".

Ассанж: Перша поправка та закон про шпигунство суперечать один одному

Під час засідання суддя запитав Ассанжа, у чому саме полягав його злочин. "Працюючи журналістом, я спонукав своє джерело надати інформацію, яка, як стверджувалося, була засекречена", - відповів Ассанж. При цьому він зазначив, що перша поправка Конституції США, яка гарантує свободу слова та друку, "захищала" його журналістську діяльність. "Думаю, перша поправка та закон про шпигунство суперечать один одному", - наводить слова журналіста газета The Washington Post.

Ассанжу загрожувало 175 років ув'язнення

Джуліан Ассанж 24 червня залишив лондонську в'язницю суворого режиму "Белмарш", де він перебував 5 років. Журналіста звільнили після того, як він уклав угоду із міністерством юстиції США.

У США Ассанжу висунули звинувачення за 18 пунктами, закидали "злочини, пов'язані з найбільшим в історії США випадком розкриття секретної інформації". Йдеться про публікацію близько 700 тисяч засекречених документів про військову та дипломатичну діяльність США, починаючи з 2010 року. У документах містилася інформація про військові дії США в Іраку та Афганістані, у тому числі про вбивства мирних жителів та жорстоке поводження американських військових із ув'язненими. Журналістові загрожувало 175 років ув'язнення.