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Глава Пентагону провів переговори з новим міністром оборони РФ
08:44 26.06.2024 |
Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонні переговори з новим міністром оборони РФ Андрєєм Бєлоусовим.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Пентагону Пата Райдера.
Це була перша телефонна розмова міністра Остіна з міністром Бєлоусовим.
Як зазначили у пресслужбі Пентагону, під час розмови Остін наголосив на важливості збереження ліній зв'язку в умовах війни Росії проти України, що триває.
Остання розмова між очільниками оборонних відомств США і Росії відбулася в березні 2023 року. Тоді Остін говорив із попередником Бєлоусова Сергєєм Шойгу про інцидент з американським безпілотником MQ-9 Reaper, який РФ збила над Чорним морем.
Як відомо, російський правитель Путін замінив Сергєя Шойгу на Андрєя Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня.
Тоді, коментуючи кадрові ротації Кремля, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вказав, що Бєлоусов стане черговою "маріонеткою" Путіна.
А у Держдепі заявили, що перестановки в російському Міноборони свідчать про те, що Путін хоче продовжувати свою загарбницьку війну проти України.
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