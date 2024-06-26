ЄС випустить облігації на 65 млрд євро. Частину залучених коштів виділять на Україну

Європейська комісія оголосила про намір випустити облігації ЄС на суму до 65 млрд євро у другій половині 2024 року. Про це повідомляється на порталі Єврокомісії.

Надходження від облігацій ЄС фінансуватимуть виплати в рамках NextGenerationEU та інших політичних програм, включно з виплатами Україні за програмою Ukraine Facility, йдеться у повідомленні.

Коштом попереднього випуску облігацій ЄС виділив 6 млрд євро в рамках Ukraine Facility на 2024 рік.

Плани фінансування на друге півріччя доведуть загальний обсяг емісії облігацій ЄС у 2024 році до 140 млрд євро (у першому півріччі ЄС випустив облігації на 75 млрд євро).

Очікується, що випуск облігацій ЄС у 2025 та 2026 роках збільшуватиметься до 150-160 млрд євро на рік для фінансування ширшого спектра політичних програм ЄС.

Довідка

Єврокомісія запозичує кошти на міжнародних ринках капіталу від імені ЄС та розподіляє кошти державам-членам та третім країнам у рамках різних програм запозичень. Запозичення ЄС гарантуються бюджетом ЄС, а внески до бюджету є безумовним юридичним зобов'язанням усіх держав-членів відповідно до договорів ЄС. З січня 2023 року Комісія випускає єдині облігації ЄС, а не облігації з окремим маркуванням окремих програм.