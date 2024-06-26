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АНАЛІТИКА

Норвегія створить запас зерна на випадок війни

 

Норвегія починає запасати зерно, посилаючись на пандемію, війну та зміну клімату.

Про це повідомляє Associated Press.

Уряд Норвегії підписав угоду про початок накопичення зерна, заявивши, що пандемія COVID-19, війна в Європі та зміна клімату зробили це необхідним.

Повідомляється, що угоду про зберігання 30 тис тонн зерна підписали міністр сільського господарства і продовольства Гейр Поллестад і чотири приватні компанії.

Пшениця, що належатиме норвезькому уряду, буде зберігатися компаніями у сховищах по всій країні.

У заяві міністерства сільського господарства і продовольства зазначається, що "створення резервного запасу продовольчого зерна означає бути готовим до немислимого".

У найближчі роки Норвегія підпише нові контракти на створення запасів з метою нарощування резерву до 2029 року.

Зазначається, що мета полягає в тому, щоб до кінця десятиліття мати близько 82 500 тонн зерна, "щоб у нас було достатньо зерна для тримісячного споживання населенням Норвегії в кризовій ситуації, яка може виникнути", - додав Поллестад.

Станом на перший квартал цього року в Норвегії проживало 5,6 мільйона жителів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Норвегія
 

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