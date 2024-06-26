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Норвегія створить запас зерна на випадок війни
17:36 25.06.2024 |
Норвегія починає запасати зерно, посилаючись на пандемію, війну та зміну клімату.
Про це повідомляє Associated Press.
Уряд Норвегії підписав угоду про початок накопичення зерна, заявивши, що пандемія COVID-19, війна в Європі та зміна клімату зробили це необхідним.
Повідомляється, що угоду про зберігання 30 тис тонн зерна підписали міністр сільського господарства і продовольства Гейр Поллестад і чотири приватні компанії.
Пшениця, що належатиме норвезькому уряду, буде зберігатися компаніями у сховищах по всій країні.
У заяві міністерства сільського господарства і продовольства зазначається, що "створення резервного запасу продовольчого зерна означає бути готовим до немислимого".
У найближчі роки Норвегія підпише нові контракти на створення запасів з метою нарощування резерву до 2029 року.
Зазначається, що мета полягає в тому, щоб до кінця десятиліття мати близько 82 500 тонн зерна, "щоб у нас було достатньо зерна для тримісячного споживання населенням Норвегії в кризовій ситуації, яка може виникнути", - додав Поллестад.
Станом на перший квартал цього року в Норвегії проживало 5,6 мільйона жителів.
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