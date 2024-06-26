Данія першою в Європі оподатковуватиме викиди сільського господарства

Уряд Данії в ніч проти вівторка, 25 червня, погодив запровадження першого в Європі податку на викиди вуглекислого газу в сільському господарстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Домовленості про оподаткування сільського господарства через шкідливі викиди в Данії досягли після п'ятимісячних переговорів із фермерськими та природоохоронними групами.

Згідно з домовленістю, з 2030 року фермери повинні будуть платити 120 данських крон (16 євро) за метричну тонну викидів в еквіваленті вуглекислого газу, а з 2035 року ставка зросте до 300 крон (40 євро).

Данський уряд також виділить 5,3 мільярда євро на заліснення 250 тисяч гектарів сільськогосподарських земель до 2045 року, відведе 140 тисяч гектарів низинних земель до 2030 року і викупить певні фермерські господарства для скорочення викидів азоту.

Міністерка економіки Данії Стефані Лосе заявила, що угода "стане основою для історичної реорганізації та реструктуризації земельних ресурсів і виробництва продуктів харчування в Данії". Її ще має схвалити парламент, який збереться після літніх канікул.

Данія є одним із найбільших експортерів свинини та молочних продуктів у світі. За прогнозами, до 2030 року на сільське господарство припадатиме 46% викидів у країні.