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Фінляндія знайшла спосіб відмовитись від зрідженого газу з Росії
16:52 25.06.2024 |
Фінська компанія Gasum оголосила про остаточну відмову від імпорту газу з Росії, починаючи з 26 липня. Про це повідомляється на її сайті.
У 2022 році Gasum припинила імпорт трубопровідного газу з Росії, але продовжила купувати зріджений природний газ (LNG), пояснюючи це контрактними зобов'язаннями. Угода між Gasum і російським Газпромом укладена за принципом "бери або плати", тому навіть якби Фінляндія припинила брати законтрактовані обсяги, вона мала б їх оплатити.
У Gasum казали, що купують мінімальну допустиму контрактом кількість газу.
24 червня 2024 року Євросоюз остаточно затвердив 14 пакет санкцій проти Росії, куди увійшла заборона на імпорт зрідженого газу через термінали, які не підключені до газової мережі Євросоюзу.
"Санкції ЄС не дозволяють Gasum розірвати угоду з Газпром Експортом, але є форс-мажором для закупівлі або імпорту російського СПГ через offgrid-термінали. Gasum дотримується всіх санкцій, запроваджених ЄС, і з 26 липня не закуповуватиме та не імпортуватиме російський LNG", - оголосила компанія.
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