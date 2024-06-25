Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Переговори про вступ України до ЄС по суті розпочнуться у 2025 році, - FT

 

Хоч початок переговорів про вступ України до Євросоюзу розпочнеться 25 червня, основний етап роботи з цього питання відбудеться не раніше 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Офіційні особи ЄС очікують, що переговори по суті розпочнуться під час головування Польщі в блоці, яке розпочнеться 1 січня", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, це пов'язано з нинішнім головуванням Угорщини в ЄС, яка може ускладнити шляхи членства України. Так, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже затягнув ухвалення кількох рішень, пов'язаних з Україною, зокрема щодо початку переговорів про вступ до ЄС.

Однак врешті-решт він здався, заявивши, що у Будапешта буде ще багато можливостей накласти вето на цей процес надалі.

Вступ України до ЄС

Україна подала заявку на членство в ЄС незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії - 28 лютого 2022 року.

У 2022 році Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС, і це сталося 23 червня. Україна отримала статус кандидата на тлі війни, що зробило цей крок історичним.

Кандидатство України означає, що країна запустила формальний процес переговорів про приєднання до ЄС. Очікується, що ці переговори займуть багато часу і будуть складними. Для того, щоб Україна могла стати повноправним членом ЄС, їй необхідно виконати деякі умови.

Україна на шляху до членства в ЄС досягла значного прогресу і в грудні 2023 року отримала "зелене світло" від Євросоюзу для офіційного початку переговорів. Попри це, Київ активно продовжує готуватися до вступу і старанно виконує "домашню роботу".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6545
  0,1040
 0,26
EUR
 1
 43,5450
  0,0262
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3556  0,09 0,23 40,9407  0,08 0,20
EUR 43,3937  0,13 0,30 44,1363  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6850  0,21 0,52 40,7000  0,21 0,52
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес