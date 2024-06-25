Сприяння комерційним відносинам: Японія послабила візові вимоги для українців

З 24 червня Японія послаблює візові вимоги для громадян України.

Про це повідомило посольство у соцмережі Х.

"Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Міністерство економіки разом з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про старт грантового проєкту на 188 млн дол з трансферу японських технологій в Україну, який фінансується Японією.