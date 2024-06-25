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Рада ЄС схвалила продовження тимчасового захисту для українців до березня 2026 року
12:13 25.06.2024 |
Рада ЄС у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українців, які тікають від російської агресії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Механізм тимчасового захисту був запущений 4 березня 2022 року. Прийняте сьогодні рішення про продовження не змінює рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.
Директива про тимчасовий захист надає українцям право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну, медичну та іншу допомогу.
Вона також допомагає державам-членам впорядковано та ефективно управляти прибуттям людей.
"День за днем Росія тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", - зазначила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур, яка представляє країну, що нараз головує в Раді ЄС.
Наразі майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина - діти.
11 червня Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для осіб, які рятуються від російської агресії проти України, ще на один рік - з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.
Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда 10 червня підписав поправку до закону про допомогу громадянам України, яка продовжує термін легального перебування українців у Польщі.
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