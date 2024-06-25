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Ультраправий кандидат у прем’єри Франції визнав, що РФ становить загрозу
11:55 25.06.2024 |
Лідер французьких ультраправих Жордан Барделла запевнив, що готовий протистояти Росії, якщо він стане прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів, які відбудуться 30 червня і 7 липня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Попри звинувачення з боку президента Емманюеля Макрона в тому, що "Національне об'єднання" нездатне захищати Францію через залежність від Москви, Барделла заявив, що РФ становить загрозу.
"Я розглядаю Росію як багатовимірну загрозу як для Франції, так і для Європи" - сказав політик.
За його словами, сьогодні РФ кидає виклик французьким інтересам та робить це місяцями й роками в "нашій історичній сфері впливу" в Африці, в Чорному морі та на заморських територіях країни.
"Я буду надзвичайно пильним до будь-яких спроб втручання з боку Росії, а також з боку будь-яких інших держав чи сил у світі", - зазначив Барделла.
Він також підтвердив, що не має наміру ставити під сумнів зобов'язання, взяті Францією на міжнародній арені, зокрема щодо України, водночас повторив, що у цьому питанні існує межа, яку його уряд не перетне.
"Хоча я виступаю за продовження підтримки України логістикою та оборонним обладнанням, моєю червоною лінією залишаються ракети далекого радіуса дії або будь-яке військове обладнання, яке може призвести до ескалації, під яким я маю на увазі все, що може безпосередньо бити по російських містах", - зауважив лідер ультраправих.
Барделла також вказав, що не дозволить відправити до України французькі війська, заклики про що до європейських країн раніше робив президент Макрон.
Нагадаємо, нещодавно французька ультраправа партія "Національне об'єднання" видалила частину оборонної програми зі свого сайту, вилучивши розділи, які пропонували поглиблення зв'язків з Росією, припинення проєктів співпраці з Німеччиною і вихід з об'єднаного військового командування НАТО.
Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об'єднанню" і їхнім соратникам, проте невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.
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