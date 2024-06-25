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У Норвегії каратимуть батьків, які відсилають дітей за кордон у «школи Корану»
10:49 25.06.2024 |
У Норвегії готують зміни до законодавства, які б запровадили заходи покарання для батьків, котрі відправляють своїх неповнолітніх дітей в ультраконсервативні релігійні школи за кордон.
Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".
Спеціальний юридичний комітет три роки досліджував, чи варто змінювати законодавство задля кращого захисту дітей та молоді з іммігрантських родин, яким через підтримувані батьками традиції з країни походження загрожує неадекватний контроль і насильство з мотивами "захисту честі сім'ї".
До Міністерства з питань праці та інтеграції передали доповідь на 500 сторінок з результатами досліджень та пропозиціями.
Профільна міністерка Тон'є Бренна зазначила, що пропозиції "надзвичайно важливі" і слід діяти невідкладно.
Серед ключових ідей у доповіді - запровадити покарання для батьків, які відправляють своїх дітей у релігійні школи-інтернати за кордоном (найчастіше йдеться про так звані "школи Корану" з суворою дисципліною), та уможливити заборону на вивезення дитини з країни через органи захисту прав дітей.
Також пропонують посилити покарання за нав'язування шлюбу неповнолітнім дітям з 3 до 6 років позбавлення волі; розглядати психологічний тиск як складову поганого поводження з дитиною; розглядати застосування сили з мотивом "захисту честі" обтяжуючим фактом; уможливити притягнення до відповідальності широкого кола членів родини за злочини з мотивом "захисту честі".
Нагадаємо, у німецькій Нижній Саксонії заборонили мусульманську асоціацію, яку вважають осередком ісламістів.
У Франції з минулого року заборонили носити у школах традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло.
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