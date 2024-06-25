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Ассанж уклав угоду зі США і вийшов з британської в’язниці
09:37 25.06.2024 |
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж напередодні вийшов з в'язниці Белмарш і залишив територію Великої Британії.
Про це йдеться у повідомленні WikiLeaks у X (Twitter), пише "Європейська правда".
Як зазначено, Ассанж тривалий час вів переговори з Міністерством юстиції США, що призвело до угоди, яка поки офіційно не завершена.
У WikiLeaks поінформували, що Ассанж відправився до Австралії.
"Джуліан Ассанж на волі. Він покинув в'язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня, провівши там 1901 день. Він був звільнений під заставу Високим судом Лондона і був звільнений в аеропорту Станстед в другій половині дня, де він сів на літак і покинув Велику Британію", - йдеться в заяві WikiLeaks.
Як повідомляє CNN, Ассанж погодився визнати себе винним у кримінальному злочині, пов'язаному з публікацією конфіденційних військових документів.
Угода дозволить йому уникнути ув'язнення в Сполучених Штатах.
Згідно з умовами нової угоди, прокурори Міністерства юстиції вимагатимуть 62-місячного ув'язнення, що дорівнює терміну, який Ассанж відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму, поки він боровся проти екстрадиції до США. Угода про визнання вини зарахує цей час, що дозволить Ассанжу негайно повернутися до Австралії, його рідної країни.
Угода ще має бути затверджена федеральним суддею.
Справа Ассанжа пов'язана з публікацією WikiLeaks сотень тисяч документів про війни в Афганістані та Іраку, а також дипломатичних телеграм в 2010 і 2011 роках.
Прокуратура США висунула Ассанжу 18 звинувачень у шпигунстві та неправомірному використанні комп'ютерів у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних військових документів США. Максимальний термін тюремного ув'язнення - 175 років.
У березні Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь Ассанжа, відтермінувавши його потенційну екстрадицію з Британії до США.
У травні суд дозволив Ассанжу подати нову апеляцію на його потенційну екстрадицію з Великої Британії до США.
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