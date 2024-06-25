Найбагатшу родину Британії засудили за експлуатацію слуг: можуть опинитися в тюрмі

Молодші члени родини - Аджай Хіндуджа та його дружина Намрата відвідали суд, проте не залишилися до оголошення вироку

Чотиртох членів найбагатшої родини Британії засудили до тюремних термінів за експлуатацію обслуги на женевській віллі. Адвокати кажуть, що працівники були вдячні родині за "краще життя".

За рішенням швейцарського суду бізнесменів індійського походження Пракаша (78 років) та Камаля (75 років) Хіндуджа засудили до 4,5 років за гратами Вони не були присутні на суді через стан здоров'я. А представник молодшого покоління Аджай Хіндуджа та його дружина Намрата відвідали суд, проте не залишилися до оголошення вироку. Їх засудили до 4 років ув'язнення.

Усіх членів родини визнали винними у експлуатації та нелегальному працевлаштуванні обслуговуючого персоналу. Проте спочатку проти них висували тяжчі звинувачення - у незаконному перемитництві людей.

Юристи, які представляють родину в суді, заявили, що подаватимуть апеляцію.

"Я шокований. Ми будемо боротися до кінця", - заявив адвокат Роберт Ассаел.

В чому звинувачують мільярдерів

На суді з'ясували, що родина, статки якої оцінюють у понад 37 млрд фунтів, платила своїм слугам по 7 фунтів (близько 8 доларів) за 18-годинний робочий день. Це менше десятої частини від того, що вимагає платити працівникам швейцарське законодавство. До того ж, у персоналу забирали паспорти і практично не дозволяли виходити з будинку, розташованому у багатому передмісті Женеви.

Під час суду також з'ясувалося, що члени родини витрачали на свою собаку більше, ніж на слуг. Один із найвідоміших прокурорів Женеви Ів Бертосса порівняв майже 10 000 доларів на рік, які, за його словами, родина витрачала на свого собаку, із щоденною сумою, яку вони нібито платили своїм слугам.

Захист намагався довести, що персонал отримував інші компенсації, а також не був ізольований на віллі. Працівники "були вдячні родині Хіндуджа за краще життя", заявляв в суді адвокат родини.

Після оголошення рішення суду, прокуратура запросила негайне затримання молодших членів родини, але суддя відмовив у цьому стороні обвинувачення.

Представники захисту повідомили, що Камаль Хіндуджа нині у лікарні в Монако, де його відвідують інші члени родини.

Родина Хіндуджа володіє однойменним міжнародним холдингом, який має інтереси у галузі нафти і газу, а також банківській сфері. Родині також належить мережа розкішних готелів Raffles. Серед них і готель в Лондоні, розташований у історичній будівлі, в який під час Другої світової був розташований War Office та працював британський прем'єр Вінстон Черчилль. У 2016 році британський уряд продав будівлю Hinduja Group за 350 млн фунтів у лізінг на 250 років.

Родина Хіндуджа володіє і розкішним готелем в історичній будівлі в центрі Лондона

Це не перший випадок, коли жителів Женеви, де розташовані штаб-квартири багатьох міжнародних організацій, а також живуть багатії з усього світу, обвинувачують у поганому ставленні до обслуговуючого персоналу.

Минулого року група філіппінських працівників подали в суд на одне із дипломатичних представництв при ООН, твердячи, що не отримували зарплатню роками.