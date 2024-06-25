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Рада ЄС заборонила європейським партіям й організаціям отримувати фінансування з Росії
15:49 24.06.2024 |
Рада ЄС у 14-му пакеті санкцій проти Росії заборонила європейським партіям, громадським та дослідницьким організаціям отримувати будь-яке фінансування, що має російське походження.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні щодо змісту нового пакету обмежувальних заходів ЄС проти Росії, оприлюдненому на сайті Європейської ради.
«З огляду на постійні спроби Росії втручатися у демократичні процеси в ЄС та підривати його демократичні засади, зокрема через кампанії впливу та поширення дезінформації, Рада ЄС вирішила, що політичні партії і фонди, неурядові організації, включаючи дослідницькі центри, постачальники медіапослуг в ЄС не матимуть надалі дозволу приймати фінансування, що надходить від російської держави або її прихильників», - йдеться у документі.
Водночас зазначається, що відповідно до Хартії з фундаментальних прав, ухвалені сьогодні заходи не перешкоджатимуть постачальникам медіапослуг та їхнім співробітникам у такій діяльності в ЄС, як проведення досліджень або інтерв'ю.
Як повідомлялося, від початку російської агресії проти України ЄС надає Україні економічну, політичну й фінансову допомогу, проводить послідовну політику із застосування економічних та індивідуальних санкцій проти країни-агресора, а також вживає заходи для уникнення обминання обмежувальних заходів з боку третіх країн та компаній.
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