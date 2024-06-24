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Закон про іноагентів негативно вплинув на кредитний рейтинг Грузії
14:39 24.06.2024 |
Агентство Fitch Ratings погіршило прогноз по довгостроковому кредитному рейтингу Грузії з "позитивного" на "стабільний". Причина - підвищення політичних ризиків та ухвалення закону про іноземних агентів, йдеться в коментарі Fitch.
"Політична напруженість може ще більше посилитися перед парламентськими виборами, запланованими на жовтень 2024 року. Наростання поляризації в суспільстві та послаблення довіри до державних інституцій, ймовірно, негативно вплинуть на показники державного управління Грузії, що є давньою перевагою в порівнянні з іншими країнами. Ухвалення закону також різко погіршило відносини з ЄС і США і може затримати процес вступу в ЄС", - заявило Fitch.
Погіршення прогнозу означає, що його не підвищуватимуть найближчим часом, попри хороший стан економіки.
Він перебуває на рівні "BB" (для порівняння, рейтинг України на три сходинки нижчий - "СС").
Знижувати рейтинг Fitch теж поки що не планує: Грузія має помірний рівень державного боргу, який не перевищить 41% у 2024-2026 роках, та стабільні показники бюджету.
Крім того, агентство вказало на сильне зростання ВВП країни, яке оцінюється у 5,8% в 2024 році та 5% у 2025-2026 роках.
Агентство очікує, що інфляція в Грузії, залишиться відносно низькою, хоча й прискориться. У 2024 році інфляція в Грузії, за прогнозом Fitch, становитиме 3,8%, у 2025-му - 4,1%. Це частково відображає вплив девальвації ларі у 2024 році.
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