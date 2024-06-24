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АНАЛІТИКА

ЄС на пів року відкладає впровадження механізму обов'язкового відстеження імпорту алмазів - ЄК

 

Євросоюз до 1 березня 2025 року продовжить перехідний період до набуття чинності механізмом відстеження імпорту необроблених і полірованих природних алмазів, повідомляє Єврокомісія (ЄК).

"Новий пакет заходів передбачає продовження на шість місяців періоду, після якого схема про повне відстеження імпорту необроблених і полірованих природних алмазів буде обов'язковою", - ідеться в пресрелізі ЄК.

ЄС також відкладає введення заборони на ювелірні вироби з російськими алмазами, вироблені в третіх країнах. Зазначається, що цей захід не ухвалюватимуть, доки Рада ЄС не ухвалить відповідне рішення.

Крім цього, у новому - 14-му - пакеті санкцій проти РФ уточнюють, що введена раніше заборона на імпорт російських алмазів не поширюється на алмази, які до набуття чинності цим заходом перебували в ЄС або в будь-якій третій країні, а також які полірували та виготовляли в третіх країнах.

Санкції, зокрема, не поширюються на діаманти, які перебували на території ЄС або третьої країни (але не Росії) або були ограновані в третій країні до набуття чинності забороною на російські діаманти, йдеться в повідомленні Ради ЄС. Це так званий принцип "дідусевого застереження" (grandfathering).

Російські алмази й діаманти від 1 карата з січня 2024 року заборонені до ввезення в країни G7, на які припадає 70% світового роздрібного ринку діамантів. З 1 березня заборона поширилася на діаманти від 1 карата, ограновані в третіх країнах із російських алмазів. З 1 вересня ембарго розшириться і стосуватиметься діамантів від 0,5 карата.

Важливою новацією 14-го пакету також є продовження на шість місяців (до 1 березня 2025 року) періоду ранньої реєстрації, після якого обов'язковою стане схема відстеження імпорту алмазів і діамантів.

Крім того, новим траншем заходів передбачено дозвіл на тимчасовий імпорт і експорт прикрас, наприклад, для торговельних ярмарків або ремонту.

ЄС з 1 січня цього року запровадив заборону на імпорт російських алмазів, зокрема тих, які були оброблені в третіх країнах або перевозилися транзитом через Росію. Тоді зазначалося, що непряма заборона на алмази, оброблені в третіх країнах, зокрема прикраси з діамантами з РФ, запроваджуватимуть поетапно з 1 березня, її буде завершено до 1 вересня 2024 року.

ЄС у рамках 14-го пакету санкцій уточнив деталі регулювання щодо російських алмазів і діамантів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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