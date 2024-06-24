Фінансові новини
- |
- 24.06.24
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Китай створить багатомільярдний фонд для порятунку фінансових компаній
13:46 24.06.2024 |
Уряд Китаю планує створити фонд допомоги на суму майже 14 мільярдів доларів для порятунку проблемних фінансових установ, щоб уникнути фінансової кризи, спровокованої спадом на ринку нерухомості.
Про це повідомляє Nikkei Asia.
Повідомляється, що завтра, 25 червня, відбудеться засідання Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, де буде обговорюватись законопроєкт про створення фонду.
Фонд в основному збиратиме кошти від фінансових підприємств, таких як банки та компанії, що надають платіжні послуги.
Завдяки участі фінансових установ китайський уряд розраховує зменшити навантаження на державний бюджет та водночас зміцнити систему соціального захисту.
Передбачається, що в кінцевому підсумку фонд матиме понад 100 мільярдів юанів (13,77 млрд дол) капіталу.
У разі надзвичайної ситуації Народний банк Китаю може також за допомогою низькопроцентних кредитів збільшити розмір фонду.
В повідомленні зазначають, що прийняти даний законопроєкт планують до кінця 2024.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: ЄС схвалив виділення до 1,4 млрд євро з доходів з росактивів на купівлю зброї для України
ТОП-НОВИНИ
|Нові санкції ЄС закривають порти Європи для «тіньового флоту» РФ
|ЄС запровадив санкції проти російського аналога SWIFT
|ЄС офіційно схвалив 14 пакет санкцій проти РФ, що вперше б'є по російському газу
|ЄС створив лазівку, щоб обійти вето Угорщини на підтримку України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: ЄС схвалив виділення до 1,4 млрд євро з доходів з росактивів на купівлю зброї для України
|Закон про іноагентів негативно вплинув на кредитний рейтинг Грузії
|Усім українським фурам наказали повернутися з ЄС для оновлення документів
|ЄС на пів року відкладає впровадження механізму обов'язкового відстеження імпорту алмазів - ЄК
|Китай створить багатомільярдний фонд для порятунку фінансових компаній
|Nissan закриває завод у Китаї, який пропрацював менш ніж чотири роки
Бізнес
|Meta розробила спосіб впровадження водяних знаків у мову, створену штучним інтелектом
|Перший електромобіль Ferrari коштуватиме не менше 500 тисяч євро
|Apple додає транскрипції до подкастів: тепер можна читати, а не лише слухати
|OPPO BeaconLink: технологія, яка дає змогу здійснювати дзвінки між смартфонами без мобільного зв'язку
|Україна вийшла на друге місце у Центральній та Східній Європі за кількістю АІ-компаній
|Штучний інтелект здатен виявити хворобу Паркінсона зі 100% точністю за 7 років до появи перших симптомів
|США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg