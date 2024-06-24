Nissan закриває завод у Китаї, який пропрацював менш ніж чотири роки

Через загострення конкуренції з китайськими виробниками електромобілів і падіння продажів Nissan Motor закриває один із восьми своїх заводів у Китаї, повідомляє Kyodo.

Йдеться про завод у місті Чанчжоу на сході Китаю, який виробляв близько 130 000 авто на рік, приблизно 10% виробництва Nissan у Китаї. Завод був відкритий у листопаді 2020 року, а вже до кінця червня повністю припинить роботу.

Наразі компанія Nissan управляє вісьмома автозаводами в Китаї у партнерстві з державною китайською корпорацією Dongfeng і щороку будує на них близько 1,6 мільйона легковиків і позашляховиків.

Nissan, як і інші японські автовиробники, останнім часом зіткнулися з різким падінням продажів своїх авто на найбільшому в світі автомобільному ринку, звідки їх витісняють місцеві китайські виробники електромобілів, підтримувані урядом країни.

Минулого року рішення припинити виробництво автомобілів у Китаї ухвалила Mitsubishi Motors, японська Honda скорочує виробництво і зменшує кількість працівників на своїх підприємствах у Китаї.

За даними Китайської асоціації автовиробників, частка авторинку японських компаній у Китаї станом на травень зменшилася до 12,1% із 23,1% у 2020 році, тоді як частка місцевих брендів за той самий період зросла до 61,3% із 38,4%.