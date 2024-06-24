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Барселоні до 2028 року заборонять здавати квартири туристам
11:54 24.06.2024 |
До листопада 2028 року Барселона скасує ліцензії на 10 101 квартиру, які наразі дозволені для короткострокової оренди. Про це заявив мер міста Жауме Кольбоні, інформує Reuters.
Бум короткострокової оренди житла в Барселоні, найбільш відвідуваному іноземними туристами місті Іспанії, спричиняє те, що місцеві жителі не можуть дозволити собі купити квартиру, оскільки орендна плата зросла на 68% за останні 10 років, а вартість купівлі житла збільшилася на 38%, сказав Кольбоні.
Доступ до житла став рушієм нерівності, особливо для молоді, додав він.
"Ці 10 000 квартир використовуватимуть мешканці міста або ж вони підуть на ринок для оренди чи продажу", - сказав Кольбоні.
Міністерка житлового будівництва Іспанії Ізабель Родрігес заявила, що підтримує рішення Барселони.
Своєю чергою в барселонській асоціації туристичних апартаментів APARTUR заявили, що заборона спричинить зростання кількості нелегальних туристичних апартаментів. "Кольбоні робить помилку, яка призведе до (зростання) бідності та безробіття", - йдеться у заяві.
Місцева влада Барселони заявила, що збереже "жорсткий" режим перевірок для виявлення потенційних нелегальних туристичних апартаментів після того, як заборона набуде чинності.
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