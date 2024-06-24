Барселоні до 2028 року заборонять здавати квартири туристам

До листопада 2028 року Барселона скасує ліцензії на 10 101 квартиру, які наразі дозволені для короткострокової оренди. Про це заявив мер міста Жауме Кольбоні, інформує Reuters.

Бум короткострокової оренди житла в Барселоні, найбільш відвідуваному іноземними туристами місті Іспанії, спричиняє те, що місцеві жителі не можуть дозволити собі купити квартиру, оскільки орендна плата зросла на 68% за останні 10 років, а вартість купівлі житла збільшилася на 38%, сказав Кольбоні.

Доступ до житла став рушієм нерівності, особливо для молоді, додав він.

"Ці 10 000 квартир використовуватимуть мешканці міста або ж вони підуть на ринок для оренди чи продажу", - сказав Кольбоні.

Міністерка житлового будівництва Іспанії Ізабель Родрігес заявила, що підтримує рішення Барселони.

Своєю чергою в барселонській асоціації туристичних апартаментів APARTUR заявили, що заборона спричинить зростання кількості нелегальних туристичних апартаментів. "Кольбоні робить помилку, яка призведе до (зростання) бідності та безробіття", - йдеться у заяві.

Місцева влада Барселони заявила, що збереже "жорсткий" режим перевірок для виявлення потенційних нелегальних туристичних апартаментів після того, як заборона набуде чинності.